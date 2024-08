Dybala festa e tridente. All'Olimpico da eroe, Paulo all'attacco con Soulé e Dovbyk: e la Roma sogna...

[...] Il romanzo intitolato "Ci vediamo domenica" prevede fin dalle prime pagine un Olimpico stracolmo. E tutte le luci le accenderà lui domani sera, Paulo Dybala, protagonista annunciato della sfida con l'Empoli. [...] Riecco la Joya e riecco la trequarti dei giocolieri, con Matias Soulé accanto e dietro ad Artem Dovbyk pronto a raccogliere gli assist della coppia sudamericana. [...] La "DDS", il tridente dei sogni, scalpita per prendersi la scena. E Dybala, come un "nuovo acquisto" fatto in casa grazie anche al no della società agli arabi al culmine della trattativa, ha già il cuore in subbuglio per quello che lo aspetta. [...]

Per capire quant'è importante il ritorno di Paulo, basta scorrere i suoi numeri da quando è alla Roma. Dal suo arrivo (stagione 2022/23) l'argentino è il giocatore giallorosso che ha segnato più gol (34), fornito più assist (17), creato più chiare occasioni per i compagni (33), toccato più palloni in area avversaria (243) ed effettuato più tiri in porta (67). [...] E scorrendo ancora quel "romanzo" sceitto da Paulo da mandare in scena domani, si arriverà ad un punto in cui i tifosi impazziti per il suo no rivoluzionario (che tanto ricorda quello di Francesco Totti al Real Madrid) omaggeranno l'eroe di casa con ovazioni al suo ingresso in campo, chiedendo alla società di dargli pure la numero 10. [...] "Non potevo tradire questa gente", ha scritto via sms ai suoi compagni, comunicando la decisione. E il romanzo continua.

(gasport)