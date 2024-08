Dybala e la Roma, le conseguenze dell'amore: il futuro è da ricostruire

Un breve video rivelatore gira sui social da giovedì notte. L'ha postato uno dei tanti romanisti entusiasti corsi sotto la casa di Paulo Dybala per festeggiare il no ai sauditi. [...] Il video spiega in quattro secondi uno dei motivi più importanti della scelta di Dybala. Non è l'unico e non è dipeso soltanto da lui, decisioni di questa portata non si prendono mai per una sola ragione. Però il campionato saudita, che l'anno scorso sembrava in procinto di sbaragliare qualsiasi altra lega, quest'estate è sparito dai radar. [...] Paulo è un campione che si affeziona. Ha pianto quando la Juve l'ha lasciato andare, e senza contratto non poteva farci niente; ha pianto perché anche la Roma lo stava mollando, ma stavolta un asso in tasca l'aveva, l'anno residuo di contratto. [...]

Le conseguenze dell'amore saranno a carico della Roma? La palla si sposta nel campo di Daniele De Rossi, al quale la società deve ora garantire l'utilizzo pieno di quello che rimane il suo giocatore migliore. Spalmando per esempio su due stagioni quel minaccioso rinnovo in caso di 14 presenze di almeno 45 minuti, una clausola che va eliminata perché mette troppo in difficoltà l'allenatore. [...] Soulé e Dybala non vanno vissuti come doppioni, ma portatori di un progetto tattico diverso - più albero di Natale, con Matias che dribbla creando superiorità di cui gode Paulo - col possente Dovbyk a trasformare in gol tutto ciò (e può essere tanto) che passa per l'area piccola. [...]

(la Repubblica)