Dybala-Dovbyk-Soulé, primi assaggi. De Rossi: “È la strada giusta”

Prime prove di vera Roma. In attesa che il direttore sportivo Ghisolfi completi la rosa con nuovi innesti sul mercato (un terzino destro, un esterno alto a sinistra e un difensore centrale), ieri pomeriggio a Rieti, davanti a circa 10 mila tifosi, contro i greci dell’Olympiacos (1-1 il risultato, a segno Lorenzo Pellegrini e Rodinei entrambi su calcio di rigore). (...) Nel secondo tempo, soprattutto, si sono visti insieme, per circa 25 minuti, Dovbyk, Soulé e Dybala: l’intesa è da affinare, ma DDR non è preoccupato. “Sono soddisfatto – le sue parole – di quello che ho visto, quei tre sono calciatori molto importanti. Ho la fortuna di lavorare avendo alle spalle una società che fa investimenti di questo tipo: io ho la pazienza, che non ha nessuno in questa città, per aspettare altri giocatori che sicuramente arriveranno. Il mercato termina il 30 agosto, e non è possibile farli arrivare tutti il 7 luglio. A volte bisogna anche decidere se è meglio comprare giocatori facili da prendere a inizio mercato o aspettare più a lungo elementi forti. Ci sta che si possa essere un po’ in ritardo, però anche le altre squadre più o meno si trovano nella nostra situazione”. (...) È stata la prima per Dovbyk.“Per sbloccare la trattativa c’è voluto l’intervento di Dan Friedkin, ed è giusto così. A noi serviva, è un prospetto forte che ha fatto bene in un campionato difficilissimo come quello spagnolo, si è inserito bene nel gruppo. I calciatori che sono venuti qui hanno voluto tutti fortemente la Roma, non è facile vedere gente che rinuncia ai soldi o rifiuta squadre più blasonate che partecipano a competizioni più importanti”. (...)

(corsera)