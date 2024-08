Dybala, dietrofront. La Joya rinuncia ai 75 milioni arabi: “Resto qui, grazie Roma”

Il colpo di scena che non ti aspetti. Paulo Dybala ieri ci ha ripensato, rifiutando l’offerta faraonica dell’Al-Qadsiah da 75 milioni di euro (bonus compresi) in tre anni e decidendo di restare ancora qui. "Grazie Roma, ci vediamo domenica", il testo sotto il post pubblicato poco dopo le ore 20 sul suo account Instagram. Ieri ha vissuto una giornata particolare: prima si è recato a Trigoria per l’allenamento, poi Dybala ha salutato un po’ tutti. Qualche lacrima sparsa, molte pacche sulle spalle, alcuni messaggi in privato. Infine l’argentino ha lasciato il Fulvio Bernardini, fermandosi però a firmare autografi e a prendersi l’ultimo bagno di folla. Un altro momento d’amore che ha spinto quell’asticella— ancora in bilico — verso la decisione del ripensamento. Una scelta su cui Paulo stava già riflettendo dalla mattina. Anche per le forti pressionidegli altri due argentini, Paredes e Soulé. Così è successo che nel pomeriggio Paulo ha radunato i suoi uomini, ad iniziare da Carlos Novel. Con lui mamma Alicia e Oriana, la moglie. Poi la decisione finale, con il no. In giornata, però, erano emersi forti dubbisull’operazione anche da parte del club, soprattutto quando ha capito che l’Al-Qadsiah voleva davvero tenere il punto, restando fermo all’offerta da 3 milioni di euro per il cartellino della Joya. [...] E ora cosa succederà? Dybala dovrà probabilmente guadagnarsi il posto da titolare. Anche se per De Rossi potrebbe esserci un problema di collocazione tattica. Il tecnico romanista sugli esterni vuole gente di gamba, che strappi, di fatto caratteristiche che non appartengono alla Joya. E poi c’è il nodo del rinnovo. Secondo i calcoli della Roma mancherebbero 14-15 partite da titolare per far scattare la clausola con il prolungamento del contratto fino al 2026.

(Gasport)