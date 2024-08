Dybala dice sì, la Roma alla prova dell'Olimpico

La fumata bianca tra Paulo Dybala e l'Al-Qadsiah è arrivata ieri pomeriggio. La Joya ha trovato l'accordo con il club per giocare i prossimi tre anni nella Saudi League. L'obiettivo, a quel punto, si è spostato sulla trattativa per il cartellino, tra la Roma e i sauditi che, in prima battuta, hanno offerto una cifra molto inferiore rispetto ai 12 milioni della clausola rescissoria. [...] Un'offerta pari ad un terzo, per l'esattezza, facendo forza sul risparmio dei giallorossi sull'ingaggio attuale (16 milioni lordi) e su quello per la prossima stagione (9 netti). [...]

La notizia della partenza della Joya non è stata presa bene (eufemismo) dalla tifoseria giallorossa, che sui social e nelle radio ha manifestato tutto il suo disappunto. Sul banco degli imputati sono finiti i Friedkin, "colpevoli" di essersi accontentati di pochi soldi rispetto al valore del giocatore. [...] Di sicuro la Joya ha lasciato una traccia nel cuore della tifoseria romanista, che domenica riempirà l'Olimpico nel match contro l'Empoli. [...] Con quale stato d'animo? Ci saranno fischi per la proprietà, per la dirigenza o anche per l'allenatore, da molti considerato troppo aziendalista nell'avallare cessioni importanti come quella di Dybala? La risposta, domenica sera.

(corsera)