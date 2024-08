Dybala dice sì agli arabi

Il momento è arrivato, pian piano Paulo Dybala si è convinto ad accettare l'offerta dell'Al-Qadsiah, che ha subito chiesto un appuntamento con la Roma. Confermate le cifre dell'ingaggio promesso al calciatore: 75 milioni, bonus compresi, nei prossimi tre anni. Il procuratore di Paulo, Carlos Novel, già nella Capitale da tre giorni, ha raggiunto la dirigenza della Roma in serata, ovvero la Ceo, Lina Souloukou e il ds Florent Ghisolfi. [...] La Roma, dunque, era pronta ad ascoltare la proposta degli arabi, a ribasso rispetto alle cifre che sono circolate nei giorni scorsi. Non più 18-20, ma meno di dieci, comprendendo i bonus. [...] Ma l'offerta la Roma la conosceva prima? E ha aspettato agosto per presentarla? Non si sa. Non lo sa nemmeno la Joya, che di questo ha solo il forte sospetto.

Paulo inizialmente ha tentennato (nella sua testa non c'era l'idea di finire in Arabia), ma poi pian piano si è convinto anche dal clima pesante che si era creato a Trigoria e dalle richieste della Ceo Lina Souloukou - così racconta l'entourage del calciatore - di valutarla. [...] Le conseguenze sono evidenti: uscire dai radar europei, dire addio definitivamente alla nazionale e accettare di vivere in un Paese con leggi e usanze profondamente diverse dalla sua Argentina. [...] Dybala perderà anche la passione che lo stadio Olimpico gli ha tributato nei due anni trascorsi nella Capitale. L'impianto in cui giocherà le partite casalinghe è il Principe Saud bin Jalawi che conta solamente 20mila posti. Insomma, l'accoglienza ricevuta al Colosseo Quadrato rimarrà soltanto un dolce ricordo. [...]

(Il Messaggero)