Dybala d'Arabia. Paulo, sì all'Al-Qadsiah per 75 milioni in 3 anni: verso l'addio alla Roma

Manca solo la fumata bianca, che probabilmente verrà ufficializzata nella giornata di oggi. Ma oramai ci siamo, Paulo Dybala è un nuovo giocatore dell'Al-Qadsiah. [...] Un trasferimento che balla oramai da venti giorni e che ieri ha trovato l'accelerata decisiva, quando il fantasista argentino nel primo pomeriggio ha deciso di accettare la sontuosa offerta del club saudita, comunicandolo successivamente alla Roma. Un triennale da 20 milioni a stagione, con bonus sufficientemente facili che possono portarlo a guadagnare circa 25 milioni l'anno. [...] Ieri mattina Paulo Dybala si è recato a Trigoria per prendere parte regolarmente all'allenamento in vista della sfida di domenica prossima contro l'Empoli. [...] Poi via, verso casa, dove lo aspettavano la moglie Oriana, mamma Alicia e il procuratore Carlos Novel. Prima, però, l'ultimo bagno d'affetto, con tanti tifosi che lo hanno aspettato fuori dai cancelli di Trigoria. [...]

Così ieri sera è andato in scena l'incontro tra i dirigenti giallorossi - con in testa ovviamente il Ceo Lina Souloukou - e l'entourage di Dybala, nella persona di Carlos Novel. [...] L'Al-Qadsiah, infatti, è intenzionato a pagare il cartellino di Dybala 3-4 milioni di euro, a cui può eventualmente aggiungere dei bonus (quantificabili in altri 4-5 milioni). Una cifra che chiaramente non sta bene alla Roma, che fino al 31 luglio scorso dalla cessione della Joya poteva incassare 12 milioni. [...] Alla fine si troverà un'intesa anche qui, perché a conti fatti conviene a tutti. [...] Impressioni? Per oggi è attesa l'ufficialità, con il passaggio di Dybala agli arabi. [...]

