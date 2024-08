Dybala-Chiesa, da idoli a esuberi. I loro destini comuni e incrociati

[...] Così diversi eppure così simili. Mancino e fantasista uno, di piede destro e velocissimo l'altro. Tutti e due accomunati dall'essere in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. [...] La parabola che Paulo Dybala e Federico Chiesa stanno vivendo in chiave mercato negli ultimi giorni è la medesima. Scaricati dai propri allenatori (De Rossi e Motta) in primis e dalle rispettive squadre (Roma e Juventus) successivamente. [...] Clamorosa la storia della Joya che a due anni di distanza dall'essere stato mandato via dalla Juventus di Arrivabene è finito tra "gli indesiderati" pure nella Capitale. Il motivo è pure stavolta prettamente economico: il mancino di Laguna Larga costa troppo (14 milioni lordi più i vari bonus) e, soprattutto, la Roma teme che si arrivi al rinnovo automatico fino al 2026. [...]

Motivo per cui i dirigenti giallorossi hanno dato il via libera agli arabi dell'Al-Qadsiah, che da inizio settimana sono in pressing per convincere Paulo a sbarcare nella Sudi Pro League. [...] Intanto però Dybala resta ai margini della Roma, tanto che non giocherà dal primo minuto domani a Cagliari e potrebbe addirittura non essere convocato. Chi invece, sicuramente, sarà escluso dalla prima di campionato è Chiesa, ormai un vero e proprio separato in cada dalle parti della Continassa. [...] E chissà che il destino dei due grandi amici (ai tempi della Juventus erano inseparabili) non possa clamorosamente incrociarsi. Fali Ramadani, infatti, è l'intermediario-architetto dell'assalto saudita a Dybala, ma anche l'agente dello stesso Chiesa che potrebbe rimpiazzare la Joya nella Capitale. [...]

(Tuttosport)