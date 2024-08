Dybala, caso in famiglia: la Roma si ritrova con il mercato bloccato

Dybala prende ancora tempo per decidere il suo futuro. Non troppo, sperano alla Roma, perché dalla sua scelta dipendono molte delle strategie di mercato giallorosse. [...] Ieri l’argentino ha avuto un confronto con i suoi agenti Carlos Novel e Ali Barat, che spingono per il trasferimento in Arabia all’Al-Qadsiah anche perché in questo modo incasserebbero delle ricche commissioni (si parla di 7/8 milioni), ma non solo: oltre alla moglie Oriana lo ha raggiunto nella Capitale anche la madre Alicia. Il trasferimento in Arabia è quindi una questione di famiglia, perché stravolgerebbe lo stile di vita della Joya, che preferirebbe rimanere in Europa, possibilmente in una squadra che giocherà la Champions League. È quello che aveva detto durante il ritiro a Daniele De Rossi, con cui ieri sono stati tutti sorrisi nel primo allenamento post Cagliari. [...] Infine, Dybala non vuole passare agli occhi dei tifosi, che lo hanno applaudito anche a Cagliari dal settore ospiti e che ha ringraziato a fine partita, come un traditore. L’argentino vorrebbe che fosse la Roma a rendere chiara la volontà di cederlo: la società giallorossa, da parte sua, vorrebbe incassare almeno la cifra della clausola, 12 milioni, ma la fretta di chiudere la questione potrebbe spingere i Friedkin ad accettare anche qualcosa in meno, per poi «liberare» Ghisolfi, già bloccato dalle mancate cessioni di Smalling, Abraham, Bove, Zalewski, Celik, Shomurodov e Karsdorp. [...]

(Corsera)