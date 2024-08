Dybala bisogna decidere

[...] C'è qualcosa che non si capisce nella storia tesa tra Paulo Dybala e la Roma, in cui niente può essere dato per scontato, tanto più che la finestra trasferimenti in Arabia Saudita sigilla gli infissi solo a ottobre. [...] Ieri l'agente Carlos Novel è sbarcato in città. Sarebbe andato direttamente a Cagliari ma vista la situazione convulsa ha accelerato il viaggio per incontrare lo stato maggiore della Roma, con Lina Souloukou e Florent Ghisolfi pronti a riceverlo per chiarire i rispettivi punti di vista. [...] Al tavolo, tra un vino rosso e un sigaro, erano seduti anche gli emissari del club saudita interessato a Dybala, l'Al-Qadsiah.[...] Si è creato un caso al quale nessuno avrebbe pensato la settimana scorsa, prima dell'amichevole con l'Everton.

Poi De Rossi, cominciando la partita con Dybala in panchina e soprattutto con le dichiarazioni del post, ha aperto la strada a un'ipotesi: "Se qualcuno vuole andar via, non lego nessuno". Questa è la posizione che filtra dalla Roma: è Dybala che punta a strappare un contratto enorme dagli arabi per poi portare a Trigoria un'offerta concreta. [...] Dybala invece assicura di non avere alcuna intenzione di lasciare la Roma per la Saudi League. Se avesse optato per i tantissimi soldi arabi, avrebbe accettato le offerte che gli erano arrivate quando la clausola rescissoria (scaduta a luglio) era ancora valida. [...] Domenica la partita di Cagliari potrebbe fornire una prova tangibile sulle intenzioni della Roma (e di De Rossi). Sempre che l'affare non si concluda prima, chiaro. [...]

(corsport)