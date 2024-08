Dybala-Al Qadsiah c'è l'accordo: atteso il via libera dei giallorossi

Dopo giorni di pensieri, Paulo Dybala ha detto sì all'offerta dell'Al Qadsiah: 18 milioni più 2 di bonus e 8 di commissione agli agenti. Al calciatore andranno 60 milioni di euro per tre anni. [...] Ieri a Trigoria è andata in scena una riunione fiume tra i dirigenti del club giallorosso e l'entourage dell'argentino. Dal clima infuocato, racconta chi era presente. [...] Motivo della contesa l'offerta messa sul tavolo dagli arabi per l'acquisto del cartellino del calciatore. [...] L'offerta è pronta: 4 milioni più 5 di bonus che azzererebbe la percentuale dell'argentino. [...] La notte potrebbe portare consiglio ed avere sviluppi già nelle prossime ore. Visto che il tempo stringe e la cessione di Paulo Dybala è sempre più un'urgenza per sbloccare il mercato giallorosso. [...]

L'ultimo nome finito nella lista di Ghisolfi è quello di Kevin Danso, difensore centrale di proprietà del Lens. Il difensore austriaco classe '98 è molto apprezzato dal dirigente francese e avrebbe dato già il suo assenso al trasferimento nella Capitale. [...] La valutazione? Venti milioni di euro. Chi costa molto meno è Djalò della Juventus, il più vicino a vestire la maglia giallorossa. [...] Risolta la questione difensore poi servirà accelerare per regalare a Daniele De Rossi un centrocampista e la famosa ala sinistra richiesta dall'allenatore giallorosso dalla fine della scorsa stagione.

(la Repubblica)