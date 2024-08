Dybala, Abraham e l'asse con l'Arabia. Everton su Bove, De Rossi vuole Prati

C'è un asse molto attivo tra Roma e l'Arabia che in queste ultime due settimane di mercato potrebbe rivoluzionare la squadra di De Rossi. [...] Il primo nome della lista è ovviamente Paulo Dybala, che continua a valutare l'offerta dell'Al-Qadsiah da 20 milioni più bonus per tre anni. [...] La novità delle ultime ore riguarda invece Tammy Abraham che potrebbe trasferirsi in Arabia per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Diversi intermediari sono al lavoro insieme ai massimi dirigenti della Roma, per trovare una soluzione economicamente vantaggiosa per i giallorossi e per lo stesso calciatore. [...] All'interno dell'ampia sinergia con il paese arabo, che potrebbe avere ulteriori sviluppi nei prossimi giorni, è rientrato il terzino destro Saud Abdulhamid, acquistato dall'Al-Hilal per 2,5 milioni di euro. [...]

Se l'Arabia può smuovere le casse giallorosse, l'Italia resta il mercato dal quale attingere per rinforzare la rosa. L'Everton ha puntato Bove e si aggiunge alla Fiorentina nella corsa al centrocampista, che nell'attesa di capire il proprio futuro, ha scelto di cambiare maglia, passando dalla 52 alla 8. In caso di partenza, la Roma andrebbe dritta da Matteo Prati, centrocampista di proprietà del Cagliari. De Rossi stravede per il 20enne, dai tempi della Spal. L'ultima offerta della Roma è di inizio agosto: prestito con diritto di riscatto. Rifiutata dal club sardo. [...] Intanto Kumbulla è stato ceduto all'Espanyol in prestito secco, oggi le visite mediche. Adesso De Rossi aspetta Badé del Siviglia, primo nome per la difesa.

(la Repubblica)