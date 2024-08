Dovbyk: "Voglio vincere la classifica cannonieri"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi, questa mattina, alle 10, la rosa tornerà ad allenarsi in vista della terza giornata di campionato con la Juve. Sarà anche l'occasione per valutare le condizioni di Le Fée. Il centrocampista francese ha accusato un infortunio con l'Empoli e difficilmente prenderà parte alla trasferta all'Allianz Stadium.

Chi invece sarà presente e guiderà l'attacco giallorosso contro la squadra di Motta è Dovbyk, ancora alla ricerca della sua prima rete in Serie A. Il centravanti ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle sue prime settimane in Italia. "So che la Roma è un grande club con una storia incredibile e tifosi fantastici - ha affermato l'ex Girona - L'atmosfera all'Olimpico è diversa. Essere stato capocannoniere della Liga è molto importante, è un premio che mi dà molta fiducia, proverò a vincerlo anche qui in Serie A. Sarà una bella avventura perché sono un attaccante come Shevchenko, voglio dimostrare il mio valore".

Nel frattempo continuano ad arrivare le convocazioni per la prossima sosta e lo stesso Dovbyk e Zalewski sono stati chiamati a rappresentare le rispettive nazionali in vista delle sfide di Nations League. L'ucraino sarà impegnato con Albania e Repubblica Ceca, mentre il prodotto del vivaio giallorosso affronterà Scozia e Croazia con la sua Polonia. Attendono invece gli italiani: Spalletti diramerà la lista di giocatori che affronteranno Francia e Israele solamente venerdì.