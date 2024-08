Dovbyk subito in gol, avrà il numero 11

[...] Artem Dovbyk ha lasciato scorrere ieri le prime parole da centravanti della Roma, mostrando sui canali social del club la sua nuova maglia numero 11. Il biondo ucraino è apparso raggiante a Trigoria: ha pure fatto gol nella partitella al primo allenamento, tra gli applausi dei compagni, e ha espresso tutta la sua voglia di ripagare la fiducia dei proprietari, Dan e Ryan Friedkin, determinanti per il suo passaggio in giallorosso. "Non avevo mai parlato con un presidente di club prima di un trasferimento - ha spiegato -. Tutto questo mi ha convinto a venire qui. Ci tengo molto a ringraziarli, ho sentito grande fiducia. Anche il tecnico De Rossi mi ha spiegato qualcosa a livello tattico e mi ha trasmesso la forza di questo club". [...]

E oggi il centravanti sarà con la squadra a Rieti, dove alle 17 si giocherà la quarta amichevole stagionale con l'Olympiakos e dove l'altro acquisto Matias Soulé sarà schierato per la prima volta sulla trequarti, accanto a Paulo Dybala. Dopo la gara (presente anche Paredes rientrato dall'Argentina), il gruppo si trasferirà direttamente all'aeroporto di Fiumicino. Destinazione Inghilterra. [...]

(gasport)