Dovbyk spreca contro l’Everton. De Rossi: “Ma la squadra mi piace”

La Roma chiude il suo ritiro inglese con un pareggio per 1-1 in casa dell’Everton, dove ad un buon primo tempo ha fatto da contraltare una ripresa dove i giallorossi hanno fatto fatica. Ad aprire le danze capitan Pellegrini su un’invenzione di Soulé, il pareggio nella ripresa di Calvert-Lewin, bravo a sbarazzarsi di Ndicka ed a freddare Svilar. De Rossi disegna un 4-3-3 in cui le due mezzali (Le Fée e Pellegrini) giocano alte e gli esterni d’attacco (Soulé e Zalewski) che giostrano un po’ sulla linea laterale e un po’ dentro il campo, per lasciare spazio alle sovrapposizioni dei terzini. L’attesa però è tutta per Dovbyk, che deve ancora carburare e prendere confidenza sia con i compagni, sia con il sistema di gioco. Il gigante ucraino ha due buone occasioni per far gol (clamorosa la prima, dove spedisce fuori a tu per tu con Pickford), ma le spreca entrambe. Poi tanta volontà e poco altro. […] Dybala ha giocato solo gli ultimi 15 minuti, Baldanzi è andato a fare la mezzala, una situazione tattica in cui Daniele De Rossi crede tanto. «Sono contento dei primi 50-60 minuti, poi abbiamo perso un po’ di campo – dice alla fine il tecnico – Ma la squadra inizia ad avere tante caratteristiche che mi piacciono».

(Gasport)