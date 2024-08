Dovbyk si allena in gruppo, De Rossi ritrova il sorriso. Idea Badé se parte Kumbulla

Non lo ammetterà nemmeno sotto tortura. Ma i 4 gol segnati al Barnsley gli hanno fatto tornare il sorriso. Perché De Rossi non ci sta a non vincere. Nemmeno in allenamento. Figuriamoci in partita anche se si tratta di un semplice test estivo. E così ieri, a dispetto di un programma originario che voleva le porte chiuse per la seduta di allenamento, Daniele ha avuto la gentilezza di aprirla ai quattro giornalisti al seguito della Roma in Inghilterra. [...] Ci vuole quindi il sacrificio di tutti. Perché un conto è quando si ha il pallone, un altro quando lo si deve rincorrere. Anche nella seduta di ieri il mantra dell'allenatore è stato il solito: "velocità e qualità". [...] Ma la sensazione che si ha, guardando la squadra lavorare, è di un gruppo molto unito. A tal punto che nel pomeriggio, è stato deciso di fare un'escursione tutti insieme, dove non sono mancate le prese in giro come quando Paredes ha immortalato Soulé che si era addormentato sul pullman. [...] Si farà un tentativo per Bellanova, altrimenti Assignon o Calabria. In difesa piace come centrale Badé del Siviglia. Ma prima deve uscire almeno uno tra Kumbulla (Parma) e Smalling. Intanto il Besiktas è tornato su Karsdorp.

(il Messaggero)