Dovbyk: "Roma, il posto giusto"

[...] La DDS (Dybala-Dovbyk-Soulé) pende a sinistra. Tre attaccanti mancini tutti insieme non si vedono spesso. Anzi, quasi mai. [...] Toccherà a De Rossi trovare la migliore collocazione in campo. [...] Appare difficile di partenza vedere la Roma schierata con il classico 4-3-3. A meno di non avere un mediana con tre De Rossi dei vecchi tempi. [...] Ecco allora che il modulo ad albero di Natale (4-3-2-1) potrebbe venire in soccorso di Daniele. Dovbyk centrale e i due folletti argentini dietro di qualche metro. [...] Parola all'ucraino: "Ho scelto la Roma perché è uno dei migliori club italiani, con un progetto che considero importante e in cui credo molto. A tal proposito, volevo ringraziare la famiglia Friedkin. Non avevo mai parlato con il presidente prima di un trasferimento e qui l'ho fatto sia con Dan che con Ryan". [...]

"So che c'è molta pressione su di me, ma il calcio senza pressione non è calcio". [...] Giocare vicino a Soulé e Dybala lo agevolerà: "Sì, certamente, perché si tratta di top players, che hanno grandissime qualità. Tutti conoscono bene le loro doti, spero che possano creare molte opportunità per me". [...] Sistemato l'attacco, ora Ghisolfi oltre alle uscite (Abraham verso il Milan, Shomurodov piace al Verona, Kumbulla al Parma, Bove alla Fiorentina), dovrà regalare un terzino destro titolare e probabilmente un centrale. [...] Il Milan offre Calabria, De Rossi vorrebbe un calciatore più forte fisicamente: l'identikit è quello di Pubill. [...]

(Il Messaggero)