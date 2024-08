Dovbyk, prima seduta in Inghilterra: sabato contro l’Everton accanto a Dybala e Soulé

Primo allenamento, ieri mattina, per Dovbyk (e per Shomurodov) nel ritiro inglese di St. George’s Park. L’attaccante ucraino ha raggiunto la squadra nella tarda serata di martedì e sarà quindi a disposizione per la gara di sabato contro l’Everton (ore 18, diretta tv su Dazn) a Goodison Park. Sarà l’occasione per vederlo insieme dal primo minuto insieme a Dybala e a Soulé, dopo i 24 minuti contro l’Olympiacos a Rieti. [...] È tornato con il gruppo Baldanzi, dopo l’affaticamento muscolare accusato negli ultimi giorni , mentre sta svolgendo lavoro personalizzato Paredes, al suo terzo giorno di allenamenti dopo le ferie prolungate per la vittoria dell’Argentina nella Coppa America. [...] Per l’esordio in campionato all’Olimpico, il 25 agosto contro l’Empoli, sono stati già staccati oltre 52 mila tagliandi (compresa la quota abbonati di circa 40 mila). Sono 12 mila, invece, gli abbonati di serie A che hanno confermato il posto anche per le coppe: la prelazione scade martedì prossimo e poi partirà l’eventuale vendita libera.

(corsera)