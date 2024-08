Dovbyk: "Pressioni? Normali, ma segnare tanto è il mio lavoro"

"Segnare molti gol è il mio lavoro, so che esiste una grande attesa nei miei confronti, ma senza pressione il calcio cosa sarebbe?". Mostra subito i muscoli, Artem Dovbyk. [...] Ieri ha svolto il suo primo allenamento con la squadra a Trigoria e oggi dovrebbe disputare i primi minuti nell'amichevole che i giallorossi disputeranno a Rieti contro i greci dell'Olympiakos. [...] "Sono molto felice - ancora Dovbyk - perché finalmente questa trattativa si è conclusa e non vedo l'ora di vivere i primi giorni con la squadra".

Un ruolo fondamentale per il suo passaggio alla Roma ce l'hanno avuto i proprietari. "Ho parlato con Dan e Ryan Friedkin. Non mi ero mai confrontato con un presidente prima di un trasferimento è questa una cosa che ha avuto un peso nella scelta". [...] Passa da una realtà con poche pressioni come il Girona a una piazza bollente come quella romanista: "Non posso dire che sia la stessa cosa, ovviamente. Il Girona è un piccolo club in Spagna, la Roma è una società molto importante, con una grande storia. Sento la responsabilità anche nei confronti dei tifosi, in questi giorni ho capito che cosa significhi il calcio in Italia. Cercherò di mostrare il mio calcio migliore". [...]

(corsera)