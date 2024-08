Dovbyk e Soulé subito titolari. Spazio a Celik

IL TEMPO (M. CIRULLI) – Formazione praticamente obbligata per l’esordio in campionato della Roma a Cagliari. Pochi dubbi per De Rossi che per dieci undicesimi confermerà la squadra vista nell’ultima amichevole in Inghilterra con l’Everton. In porta ci sarà Svilar, che per la prima volta dal suo arrivo nella Capitale inizierà la stagione da titolare. Presidieranno le fasce Celik e Angeliño, mentre al centro della difesa partiranno dal primo minuto Mancini e N’Dicka. A centrocampo è indisponibile Paredes, che deve scontare la seconda di due giornate di squalifica rimediate lo scorso anno con il Genoa. Al suo posto in regia giocherà Cristante, con Pellegrini e il nuovo innesto Le Fée ad agire come mezzali. In attacco spazio a Soulé sulla destra e El Shaarawy sulla sinistra, unico cambio rispetto alla gara del Goodison Park dove dal primo minuto partì Zalewski. A guidare le offensive giallorosse ci sarà invece Dovbyk. Lato Cagliari Nicola dovrà fare a meno di Mina: la difesa sarà quindi composta da Zalla, Wieteska e Luperto, mentre in attacco è pronto Piccoli.