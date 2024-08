Dovbyk e la notte più attesa

Chissà come lo immagina: di testa in tuffo, di destro, di sinistro, di potenza o con un facile tap-in. Tra sogno e realtà, il primo gol all’Olimpico in campionato di Artem Dovbyk è una promessa che il centravanti ucraino vorrebbe mantenere già stasera contro l’Empoli. A tutti i costi. Perché entrare nel club esclusivo dei grandi centravanti del dopo Roberto Pruzzo che hanno deliziato al debutto in casa i tifosi giallorossi è uno di quei piaceri da custodire come un gioiello. E perché chi lo segna rimane poi avvolto negli anni da un’aura di magia, che solo chi ha vissuto il momento può cercare di spiegare. L’attaccante ex Girona, con la coppia argentina di suggeritori alle spalle formata da Paulo Dybala e Matias Soulè, vuole diventare iconico come i suoi illustri predecessori e urlare subito tutta la sua gioia, strozzata in gola una settimana fa dopo aver colpito la traversa a Cagliari proprio sul cross col contagiri della Joya, che stasera sarà l’eroe della notte romana dopo il no all’Al Qadsiah. […]

(Gasport)