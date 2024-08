Dovbyk c'è. Anche Baldanzi lavora in gruppo

IL TEMPO (M. Cirulli) - Dopo una lunga attesa a causa di pratiche burocratiche per il visto, Dovbyk ha raggiunto i compagni al St George's Park per il primo allenamento in terra inglese (così come Shomurodov). Il centravanti, che aveva avuto a disposizione poche sedute a Trigoria per capire gli schemi di De Rossi, potrà così concludere il ritiro con i giallorossi, puntando a una maglia da titolare per la gara di sabato contro l'Everton al Goodison Park. Il tecnico giallorosso nelle due sedute andate in scena ieri (una mattutina alle 10 e una pomeridiana alle 17) ha ritrovato anche Baldanzi, tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un problema fisico che gli aveva impedito anche di scendere in campo nelle amichevoli con l'Olympiacos e, la più recente, con il Barnsley. Lavoro personalizzato invece per Paredes: l'argentino (che sarà comunque squalificato per la prima giornata di campionato) è stato l'ultimo calciatore a rientrare dalle vacanze dopo la vittoria con la sua Argentina in Copa America e nei prossimi giorni si aggregherà nuovamente al gruppo.