Dovbyk a Trigoria. Ghisolfi-Girona, missione compiuta

Artem Dovbyk è della Roma. È stata più dura del previsto, ma alla fine la missione di Ghisolfi in Spagna, a Girona, è stata un successo. Il d.s. francese, infatti, tornerà a Trigoria con 1l bomber ucraino che il tecnico De Rossi spettava con ansia. Oggi per il capocannoniere dell'ultima Liga con 24 gol visite mediche e firma sul contratto, che legherà Dobvyk ai giallorossi per i prossimi 5 anni. Il centravanti probabilmente sarà presente già nell'amichevole di sabato a Rieti contro i greci dell'Olympiacos (ore 17). (...) Mentre ieri mattina Ghisolfi incontrava la dirigenza spagnola, il centravanti ucraino era in campo da titolare nell'amichevole che il Girona ha disputato (e perso 4-0) col Tolosa. Dovbyk è stato poi sostituito prima della fine del primo tempo a causa dell'espulsione del portiere degli spagnoli, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro. Al punto che alla seconda riunione di ieri, che c'è stata nel pomeriggio, ha partecipato anche Lina Souloukou, la Ceo romanista, fondamentale per risolvere l'intoppo sui bonus e sulla modalità di pagamento. Alla fine però l'accordo è stato trovato: agli spagnoli andranno circa 38,5 milioni tra parte fissa, bonus e la percentuale del 10% (anche se il Girona ha insistito per avere il 15%) sulla futura rivendita. (...) Per un centravanti che arriva ce n'è un altro, Tammy Abraham, che è destinato a lasciare Trigoria. L'inglese ha rifiutato le proposte di Everton e West Ham perché vuole soltanto il Milan dell'ex tecnico giallorosso Fonseca. La Roma chiede però 30 milioni. (...)

(corsera)