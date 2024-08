Doppia sconfitta: una delusione Capitale

La Lazio ha perso a Udine, la Roma all'Olimpico contro l'Empoli. Una delusione Capitale, anche perché gli avversari non erano di primo livello. La Lazio di Baroni veniva dalla vittoria alla prima contro il Venezia. La Roma dallo 0-0 di Cagliari, ma in settimana c'erano stati i giorni della passione di Dybala.

Arabia sì, Arabia no, l'ambiente surriscaldato ed entusiasta per la decisione di Dybala. Momenti belli, però ad alto dispendio di energie nervose, tensioni che, per quanto benefiche siano, sottraggono qualcosa. Lazio e Roma non possono essere queste, attendiamo risposte (sul campo).

(gasport)