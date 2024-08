Domani a Rieti, l’ultimo test contro l’Olympiacosprima della partenza per il ritiro a Burton Upon Trent. […] Paredessi aggregherà ai compagni poco prima della partenza, prevista in serata dopo la partita contro la squadra greca. Intanto il gruppo continua ad allenarsi a Trigoria. Ieri si è rivisto Shomurodov, eliminato con il suo Ubzekistan dalle Olimpiadi di Parigi. […]

(Il Messaggero)