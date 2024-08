Domani la ripresa, Paredes e Soulé con l'Argentina

IL TEMPO (M. CIRULLI) – La Roma subito in campo per preparare l'esordio casalingo contro l'Empoli. La falsa partenza dovuta al pareggio con il Cagliari fa ormai parte del passato e De Rossi dovrà immediatamente pensare a come conquistare i 3 punti nella sfida di domenica davanti a più di 60mila tifosi giallorossi. Dopo essere tornata nella Capitale poco dopo il triplice fischio, ieri mattina la squadra si è ritrovata a Trigoria per il primo allenamento settimanale. De Rossi ha diretto una seduta che ha visto il gruppo dividersi in due: chi è sceso in campo all'Unipol Domus ha svolto lavoro di scarico in palestra, mentre i calciatori subentrati a gara in corso (come Dybala) o rimasti in panchina per tutti e 90 i minuti si sono esercitati con il pallone sotto gli occhi del tecnico. Al termine dell'allenamento è andata inoltre in scena la consueta partitella. Dopo la partita con la primavera si è rivisto anche Paredes. L'argentino, assente domenica per la seconda di due gare di squalifica rimediate alla penultima giornata dello scorso campionato con il Genoa, ha infatti partecipato (per poi uscire al 60') alla vittoria del settore giovanile per 4-1 contro il Cagliari. Il campione del mondo, ultimo ad arrivare nel ritiro dopo il trionfo in Copa America, continua così a mettere minuti nelle gambe, cercando di tornare così a disposizione di De Rossi il prima possibile. Nel frattempo l'allenatore ha concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori, i quali si ritroveranno al Fulvio Bernardini domani mattina.