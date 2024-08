Domani il derby. La Roma è pronta

Orami ci siamo. In archivio la preparazione, il ritiro di Cascia e le cinque amichevoli estive, la Roma è pronta a iniziare il suo campionato, con l'obiettivo di portare a casa il terzo Scudetto consecutivo, aggiungendo magari anche un percorso virtuoso in Europa. Il primo passo è domani, alle 21.05 a Formello e, seppure sulla carta si tratta di una sfida tutt'altro che proibitiva, il significato che un successo nella stracittadina porterebbe con sé va oltre i tre punti in palio. Al "Mirko Fersini" si gioca Lazio-Roma (in diretta sulla Rai), la gara tra la dominatrice del calcio italiano e le neopromosse biancocelesti che nel corso del mercato estivo hanno investito tanto e, alla seconda esperienza nella massima divisione, sembrano decise a non retrocedere immediatamente come fatto due anni fa. […]

(Il Romanista)