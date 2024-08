Domani a Rieti con l’Olympiacos. Poi la partenza per l’Inghilterra

Seduta unica di allenamento, ieri, per la Roma. In gruppo Pellegrini, che nei giorni scorsi aveva svolto lavoro differenziato: sarà presente nell’amichevole di domani (ore 17, diretta tv su Dazn) a Rieti contro l’Olympiacos. […] Dopo il match la squadra partirà per l’Inghilterra(Paredes raggiungerà i compagni in aeroporto) dove disputerà due amichevoli: la prima contro il Coventry (martedì) e la seconda con l’Everton (il 10). Da ieri sono in vendita, al costo di 45 euro, i biglietti per il settore ospiti per la gara del 1° settembre (ore 20.45) a Torino contro la Juventus.

(Corsera)