Discussione tra De Rossi e Cristante

IL TEMPO (M. CIRULLI) – De Rossi prova la difesa a 3, Dybala riceve un'altro bagno di folla. leri mattina la squadra si è ritrovata a Trigoria a cinque giorni dalla stida con la Juventus per la prima seduta della settimana (escludendo il lavoro di scarico di lunedì scorso). Complici i risultati e le prestazioni non entusiasmanti nelle prime due giornate di campionato, all'interno del centro sportivo non sembra esserci un clima serenissimo, portando così a enfatizzare normali diverbi di campo: dopo un errore durante l'esercitazione (la prima per il nuovo acquisto Abdulhamid), Cristante e il tecnico hanno avuto una breve discussione, che si è immediatamente disinnescata L'arrivo di Danso porta quindi soluzioni alternative sia dall'inizio che a gara in corso.

Nel testare il nuovo modulo, sono stati inoltre provati Angelino e Zalewski e sulle fasce. Nel pomeriggio a Via del Corso è invece andato in scena l'evento di presentazione della terza maglia che ha visto Dybala come protagonista. Le prime 60 persone a presentarsi in mattinata al Roma Store in pieno centro (ristrutturato per l'occasione), hanno infatti potuto incontrare la «Joya». Al termine dell'evento, l'argentino ha salutato i circa 500 tifosi all'esterno del negozio, che lo hanno ringraziato tra cori e applausi.