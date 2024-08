Diavolo, all in su Abraham. Nuovo piano per la Roma

[...] In avanti il Milan nei prossimi giorni spingerà per entrar nel vivo della trattativa Tammy Abraham. La Roma fino ad oggi ha sempre chiesto 25-30 milioni e soprattutto non ha mai aperto ad una cessione in prestito. [...] Qualche settimana fa il Diavolo aveva tentato la Roma inserendo delle contropartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino di Abraham, ma il club capitolino non aveva aperto a questa soluzione. Il Milan ora potrebbe riprovarci, cambiando però l'uomo da introdurre nell'operazione.

L'ultima idea del Diavolo è inserire lo svizzero Noah Okafor nell'operazione. Una proposta che potrebbe essere valutata dalla Roma nei prossimi giorni. Il Milan non molla e continua a corteggiare Abraham, nome che Paulo Fonseca ritiene perfetto per rinforzare l'attacco. Il tecnico portoghese vorrebbe due punte dalle caratteristiche diverse come l'inglese e Alvaro Morata, e per questo avrebbe chiesto di puntare su Abraham in uscita dalla Roma piuttosto che su altri attaccanti. [...]

(corsport)