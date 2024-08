De Rossi vuole Koné, stretta per Danso. Zalewski in uscita: il Psv offre 9 milioni

Restano sette giorni per coprire le lacune in campo della Roma. Sette giorni in cui la coppia Ghisolfi-Souloukou proverà a portare un difensore centrale e, soprattutto, fare il colpo centrocampista vendendo Bove e provando a prelevare Konè dal Borussia Monchengladbachche lo ha escluso dalla lista dei convocati contro il Bayer Leverkusen per motivi di mercato. […] Domani arriverà Saud Abdulhamid, prelevato dall’Al-Hilal per 2,5 milioni. Si tratta del primo arabo che giocherà in Serie A. Terzino destro e nazionale dell’Arabia Saudita allenata da Roberto Mancini. Originario di Jeddah, ha affrontato Messi nell’ultimo Mondiale, partita nella quale la sua nazionale riuscì a battere i campioni del mondo. I match con la sua selezione, però, sono le uniche esperienze internazionali che hanno contribuito ad arricchire il suo bagaglio tecnico. È un terzino di spinta e veloce, con propensione all’attacco. Comincerà dalla panchina così come Sangaré altra alternativa su quel lato. Loro assieme a Celik comporranno la fascia destra, in attesa che arrivi un altro rinforzo. Assignon è il più probabile anche se il Rennes potrebbe tirarsi indietro. Quindi De Rossi sarebbe costretto ad accontentarsi solo del terzino arabo. Al centro del reparto il nome scelto è quello di Kevin Danso del Lens. La trattativa è avanzata, manca solo l’accordo economico: i francesi chiedono 25 milioni, i giallorossi ne offrono 22. Una forbice facilmente colmabile attraverso bonus facili da raggiungere. […]

(Il Messaggero)