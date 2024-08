De Rossi torna a parlare. Out Paredes

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo l'allenamento di Ferragosto, ieri la Roma si è ritrovata a Trigoria per una delle ultime sedute in vista dell'esordio in Serie A con il Cagliari. I giallorossi si sono allenati in mattinata sul campo con il pallone, oltre a svolgere anche una parte atletica. Per la gara di domani De Rossi avrà tutto l'organico a disposizione, eccezion fatta per Paredes. L'argentino deve infatti ancora scontare la seconda delle due giornate di squalifica rimediate contro il Genoa alla fine dello scorso campionato (la prima fu contro l'Empoli, ultimo match ufficiale). Piccola novità per la rifinitura: a differenza del resto della settimana, infatti, la seduta di oggi ci sarà alle 18, così che, terminata l'esercitazione, si possa immediatamente partire in direzione Cagliari.

Nel primo pomeriggio, invece, ci sarà la prima conferenza stampa di De Rossi. L'allenatore si era concesso ai giornalisti anche in occasione delle amichevoli con Tolosa ed Everton (al termine del ritiro in Inghilterra), ma questa, ora d'inizio alle 14.30, sarà l'occasione perfetta per discutere della situazione legata a Dybala e di quali saranno le scelte relative al primo undici da schierare titolare all'Unipol Domus, dove ad attendere la Roma ci saranno più di 400 tifosi giallorossi. Poco prima, alle 13, andrà in scena la conferenza del tecnico avversario, Nicola, che presenterà la sfida al CRAI Sport Center di Asseminello.