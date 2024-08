De Rossi tentato dalla difesa a tre

La Roma rinforza il muro, Daniele De Rossi da oggi potrà finalmente contare su un nuovo centrale difensivo titolare. Ghisolfi ha raggiunto l'accordo con il Lens per l'arrivo dell'austriaco Kevin Danso, un profilo di grande esperienza internazionale e soprattutto uno dei giocatori più appetibili in Europa nel suo ruolo (costerà 25 milioni). [...] De Rossi così può ragionare sulle varie opzioni, è tentato dal riproporre una difesa a tre, ma i precedenti dello scorso anno non sono incoraggianti e in più al momento non ha una batteria di centrali così nutrita.

Ha anche l'opportunità di schierare Cristante arretrato, liberando una casella a centrocampo in favore di Le Fée. [...] Ma questa Roma ha bisogno di cambiare, serve maggiore dinamismo e freschezza, serrare maggiormente i ranghi per non lasciarsi prendere continuamente di infilata come fin troppo bene ha fatto l'Empoli domenica sera. Con Danso, dopo l'arabo Abdulhamid, saranno due i nuovi ingressi in difesa prima del gong, con l'austriaco che andrà ad aggiungersi ai già titolari Ndicka e Mancini, i quali potrebbero trovare posto anche sull'esterno di destra in caso di necessità. Anche se in quel ruolo De Rossi spera ancora di avere il francese Assignon. [...]

(Tuttosport)