De Rossi saluta Dybala e guarda avanti: “Nessuno è più importante della Roma”

"Nessuno è più importante della Roma. A Napoli hanno venduto Fabian Ruiz, Insigne, Koulibaly e Mertens e poi alla fine dell'anno hanno vinto lo scudetto. A volte le squadre anche perdendo dei pezzi si ricostruiscono e rinascono". Parola di Daniele De Rossi. Che da oggi dovrà pensare ad una Roma forte, anche senza Paulo Dybala. Perché ormai il futuro dell'argentino è sempre più lontano dalla Capitale. [...] Nonostante il tecnico non sia felice della cessione di un campione come l'argentino, resta consapevole che "nessuno è più importante della Roma. Io voglio solo fare una squadra forte. All'allenatore cosa lo salva? Una squadra forte e i risultati buoni. Io voglio solo quello". E dal mercato nelle prossime ore potrebbe arrivare il tanto agognato terzino destro. La Roma ha presentato una nuova offerta al Rennes per Lorenz Assignon: 1 milione di euro per il prestito e 9 per l'obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il club francese vorrebbe arrivare almeno a 12 milioni complessivi, ma l'apertura c'è e da Trigoria filtra ottimismo. [...]

(La Repubblica)