De Rossi rilancia: “Aspetto altri acquisti”. Idee Nusa e Wesley per la fascia sinistra

É servito l'intervento dall'alto per sbloccare l'affare Artem Dovbyk. Non quello divino, ma quello di Dan Friedkin, lo ha ammesso Daniele De Rossi che soddisfatto dei passi che la società sta muovendo sul mercato, rilancia: "Ho la pazienza che nessuno in questa città ha di aspettare anche altri acquisti, so che arriveranno. Perché questa è una società che vuole fare le cose fatte bene. Cercheremo di inserire il più possibile giocatori esterni alti che occupino l'ampiezza e che giochino anche con i piedi sulla linea del fallo laterale". (...) Ghisolfi vorrebbe portare a Trigoria Marc Pubill. II terzino dell'Almeria in queste ore è alle Olimpiadi con la Spagna e quando rientrerà, l'affare potrebbe prendere una direzione più definita. Interessa pure Assignon e resta viva l'idea Calabria che il Milan vorrebbe inserire nell'affare Abraham. Difficile si concluda la trattativa Bellanova fino a quando il Torino chiederà 25 milioni. (...) Tra i nomi che presi in considerazione c'è quello di Antonio Nusa del Bruges, classe 2005 rapido, veloce con senso del dribbling. Il costo si aggira intorno ai 20 milioni. Piace pure Wesley del Corinthians, anche lui esterno sinistro, che costa una decina di milioni. Il mercato giallorosso ha ancora molto da dire: "Questa è una stagione in cui cerchiamo di ricostruire ed è possibile che a fine mercato il numero dei giocatori che arriveranno da noi sarà maggiore rispetto a quelli che inserirà l'Inter, Sulle prestazioni dei nuovi, De Rossi taglia corto: Matias è arrivato da poco. Dobbiamo far sì che i nostri automatismi ci consentano di alternare il 4-3-3 al 4-2-3-1 ad altre soluzioni. Le Fée è un ragazzo che si impegna, lavora bene ed è arrivato prima degli altri quindi forse è arrivato anche prima in condizione".

(Il Messaggero)