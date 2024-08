De Rossi promuove la Roma

IL TEMPO (M. CIRULLI) – Termina con un pareggio l'ultima amichevole estiva della Roma. Al Goodison Park, davanti a 31 mila spettatori (di cui più di 500 giallo-rossi) la squadra di De Rossi non va oltre l'1-1 contro l'Everton, concludendo così il ritiro in Inghilterra. Il tecnico sorprende tutti lasciando fuori dal primo minuto Dyba-la: insieme a Soulé e Dovbyk c'è infatti Zalewski. Il centravanti ucraino si mette subito in mostra nel primi 20 minu-ti, aiutando i compagni in fase di costruzione e avendo inoltre a disposizione anche due occasioni per portare la Roma in vantaggio, entrambe tuttavia finiscono di poco al lato del palo. Bisognerà aspettare il 38' per vedere la rete dell'1-0, firmata Lorenzo Pellegrini: il capitano della Roma sfrutta una pennellata perfetta di Soulé, aggancia il pallone in area e con un destro a incrociare batte Pickford. La rete del pareggio arriva poco dopo il quarto d'ora della seconda frazione di gio-co: Calvert-Lewin nell'uno contro uno supera un non perfetto N'Dicka per poi colpire di prima intenzione il pallone, che va a insaccarsi vicino al primo palo, con Svi-lar che non può nulla. Il portiere giallorosso si rende comunque protagonista in un paio di occasioni, fermando le avanzate dei «Toffies». Nell’ultimo quarto di gioco anche grazie all’ingresso di Dybala e Bove, oltre a qualche tiro da fuori di El Shaarawy, i giallorossi tornano ad attaccare, senza tuttavia impensierire la porta di PickFord. Ieri sera c'è stato il rientro nella Capitale, mentre oggi andrà in scena una seduta mattutina, domani ci sarà invece un giorno di riposo concesso da De Rossi. Il tecnico al termine della partita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: «Abbiamo preparato questa partita come se fosse un match di campionato, perché qui il livello è alto. Sono contento dei primi 60 minuti. Se siamo corti come nel primo pepe e ulti nel possesso possiamo dare fastidio a chiunque. Comincio ad avere una squadra che mi piace come caratteristiche, ieri ho fatto una riunione per dire che ero colpito per come i ragazzi si sono allenati. Siamo contenti del loro lavoro e ovviamente della struttura che ci ha ospitato in questi giorni». Ha parlato anche Abraham, che ha commentato una sua possibile cessione: «Sono a disposizione della Roma per fare il massimo. Da quando sono bambino sono abituato a lottare per un posto. Dovbyk è un attaccante forte, magari un giorno il mister ci darà la possibilità di giocare insieme e se non sarà così ci sosterremo a vicenda».