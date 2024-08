De Rossi: "Paulo? Se va via e non arrivano altri mi preoccupo..."

Alla fine De Rossi si rammarica per tante cose, Dybala saluta lo spicchio di curva come fosse la sua ultima volta. La prima partita di campionato, probabilmente, la pensavano e sognavano diversa tutti e due. [...] Alla fine la Roma se ne torna a casa con i volti delusi, per un mezzo passo falso. Anche se siamo solo alla prima e di tempo per rodare tutti ce n'è eccome. Ad inizio partita arrivano i cori tanto attesi. Ma sono per De Rossi e non per Dybala, che invece è in panchina con il volto un po' teso. Poi c'è la partita, che al tecnico giallorosso è piaciuta solo a tratti. "Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a ripartire, nel secondo siamo andati meglio. Il campo era quello che era, non riuscivamo ad andare in verticale che è quello che chiedevo ai ragazzi". [...]

"Poi nella ripresa con un possesso migliore abbiamo avuto le occasioni per far gol". Anche grazie all'ingresso di Dybala, appunto. "Il primo settembre vedremo la rosa che avremo a disposizione. Mi spaventerebbe una Roma senza Paulo se non arrivassero altri giocatori. Ma per parlare di questo io sono la persona sbagliata. Questa serata non aggiunge nulla di nuovo, se non che Paulo era positivo, stava qui con la testa, insieme ai suoi compagni". [...]

