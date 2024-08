De Rossi: "Mi spaventa una Roma senza Dybala o senza il suo sostituto"

La Roma non va oltre il pareggio (0-0) nell'esordio in campionato a Cagliari. E' stato un match a due facce per i giallorossi: in difficoltà nel primo tempo, più brillanti nel secondo, soprattutto dopo l'ingresso in campo di Paulo Dybala. [...] "Ho parlato molto di questa storia - le parole dell'allenatore - e non vorrei tornarci, il primo settembre parleremo del mercato. Mi spaventerebbe una Roma senza Dybala e senza eventuali sostituti in caso di un addio suo o di altri calciatori. Numericamente la squadra è a posto". [...] Sulla prestazione della squadra: "Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, avevamo fatto un po' di fatica nel primo perché avevo detto ai ragazzi di evitare di giocare palla a terra e di andare più in verticale". [...]

Promossi i nuovi. "Soulé è sempre vivo e dentro la partita. Spesso fa cose giuste, a volte sbaglia ma è giovane. Ha un atteggiamento positivissimo e ha grandissima qualità, cercavamo un giocatore del genere". [...] "Per quanto riguarda Dovbyk, per lui non era una partita facile perché non lo abbiamo messo nelle condizioni migliori, arrivavano campanili morbidi e difficili da valutare sia per il vento sia per la pressione dei difensori. Nel secondo tempo ha fatto benissimo, ha tenuto tante palle, è andato vicino al gol: ho la sensazione che ne farà tanti". [...]

