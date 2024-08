De Rossi: “I tifosi devono essere orgogliosi”. Sold out per il gran rifiuto di Dybala

Saranno oltre 65 mila i tifosi romanisti che questa sera – ore 20.45, diretta tv su Dazn e Sky, arbitro Zufferli alla prima esperienza con i giallorossi – daranno il bentornato alla Roma, alla prima casalinga in uno stadio Olimpico di nuovo tutto esaurito. […] «I tifosi – le parole di Daniele De Rossi ieri in conferenza stampa – saranno con noi e lo sarebbero stati comunque. Hanno rinnovato in tantissimi (oltre 40 mila sia in campionato che nelle coppe, ndr.) prima che quello di Paulo diventasse un caso e sono rimasti al nostro fianco. La sua scelta ha scatenato tante reazioni perché ha rifiutato una cifra importante e nel mondo del calcio non è una cosa comune». […] E i tifosi, stasera, faranno sentire la loro voce, sostenendo la squadra come hanno fatto nelle ultime stagioni, sia con José Mourinho in panchina che poi con DDR. Sia con Dybala in campo («Non guarderò ad aspetti contrattuali e clausole, io sono l’allenatore e se penso che debba giocare, giocherà») che con l’argentino in panchina.

(Corsera)