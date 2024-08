De Rossi fa le prove per il Cagliari: pareggio contro l’Everton senza Dybala

La Roma più simile possibile a quella che giocherà contro il Cagliari la prossima settimana. Con Dovbyk sugli scudi ma senza Paulo Dybala. Sono queste le indicazioni più significative emerse dall’amichevole di ieri pomeriggio contro l’Everton. Alla fine è 1-1, con i gol di Pellegrini nel primo tempo e la risposta di Calvert-Lewin nella ripresa. […] A far parlare è la scelta di De Rossi di lasciare in panchina Paulo Dybala per quasi tutta la partita. L’argentino è entrato solo al 75’, inserito nella girandola di cambi finali per far rifiatare i titolari. Una scelta tecnica dell’allenatore giallorosso che, nella prova generale di campionato, ha preferito puntare su Pellegrini e Soulé. alcuni giorni attorno all’argentino sono tornate prepotenti le voci di mercato che lo vorrebbero in Arabia. Sirene del Golfo che si fanno via via più insistenti. Al fantasista della Roma infatti è arrivata un’offerta da circa 20 milioni l’anno dal club saudita dell’Al-Qadsiah, la squadra di Nacho e Aubameyang. […] Per adesso la Roma non si espone, non avendo ricevuto nessuna offerta ufficiale. Aspetta una mossa dagli arabi e intanto ragiona sul da farsi. E il segnale arrivato ieri da Liverpool è abbastanza chiaro. Dybala non è più indispensabile.

(La Repubblica)