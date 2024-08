De Rossi, elogio tattico della pazienza

Mister DDR non perde occasione per spargere ottimismo a piene mani, talvolta mistificando consapevolmente la realtà. Siamo forti, saremo ancora più forti: eccolo, l’ambizioso ritornello. Atteggiamento comprensibile, il suo, oggi che il mercato non ha ancora emesso un verdetto definitivo. E tutto, bello o brutto che sia, appare precario. […]

Mancano meno di due settimane all’inizio del campionato e Mister DDR non ha mai (ancora) potuto lavorare con continuità al suo reale progetto tattico. Quando dice di essere disposto a ricominciare da capo con un determinato tipo di addestramento, De Rossi certifica che troppo tempo è stato sprecato nelle settimane passate trascorse ad allenare ragazzini e alternative mai valide. Siamo ai primi di agosto, ma come tempi di lavoro siamo ai primi di luglio: non bene. «Io ho pazienza», ha garantito l’allenatore l’altro giorno a Rieti. Una sorta di messaggio alla gente romanista: abbiate pazienza anche voi, perché durante il mercato può essere necessario aspettare un po’ prima di riuscire a centrare un obiettivo.

(Corsera)