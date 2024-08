De Rossi: “Dybala? Per me è come gli altri”

Dopo la paura, la festa. Che Dybala giochi (probabile) o meno, l’Olimpico sarà tutto (esaurito) per lui: stasera arriva l’Empoli, la Roma è ancora mezza e mezza, ma la Joya c’è e quei ventuno minuti (più recupero) disputati contro il Cagliari hanno fatto capire quanto sia importante l’argentino per la Roma e non solo sotto l’aspetto tecnico. […] Sarà fondamentale in questa stagione la gestione fisica di Paulo, che come noto spesso soffre a livello muscolare due tre partite ravvicinate. De Rossi, come è accaduto domenica, lo terrà ancora in panchina. «Abbiamo parlato diverse volte e non è cascato dal pero. Per me sono tutti protagonisti, in base alla sua condizione fisica lo gestirò o se non si allenerà bene. Da inizio ritiro non ha saltato un allenamento, tranne quando si è sposato. Sceglierò in base alla partita o all’avversario. Sarà una gestione normale, farà rumore quando sarà in panchina perché è un campione ma io penso sempre alle scelte che mi aiutano a vincere la partita. Faccio le scelte per il bene della Roma». […] In tutto questo, c’è l’Empoli: seconda giornata di campionato a mercato ancora aperto. «L’inizio di stagione è sempre un po’ condizionato da questo, per tanti motivi. E’ difficile, tra una settimana sapremo meglio chi siamo». Serve subito la vittoria, in attesa del match con la Juve. «Contro l’Empoli sarà diverso rispetto all’ultima dello scorso campionato, spero che possa essere diverso pure il risultato». Torna Paredes, dubbio Cristante-LeFèe, con Pellegrini nel doppio ruolo di mezz’ala e trequartista.

(Il Messaggero)