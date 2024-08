De Rossi: «Arriveranno giocatori forti»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Termina con un pareggio per 1-1 l'ultima amichevole italiana della Roma. Al «Manlio Scopigno» di Rieti, davanti a più di 9mila tifosi, i giallorossi hanno affrontato Olympiacos. Dopo un quarto d'ora la squadra allenata da De Rossi guadagna un cal-cio di rigore: ottima incursio-ne di Angelitio che al limite dell'area, anche grazie a un rimpallo, serve Abraham, che d'esperienza si fa agganciare in area da Ortega, con Feliciano che indica il dischetto. Dagli 11 metri va Pellegrini, che calcia rasoterra all'angolo destro, Tzolakis non riesce a trattenere il pallone, che termina in rete. Il vantaggio dura solo pochi minuti a causa di un calcio di rigore per un contrasto tra Celik e Velde. Rodinei si incarica della battuta, con Svilar che intuisce il lato, ma il tiro è troppo angolato per arrivarci. All'intervallo De Rossi opta per sei cambi, tra i quali è presente anche Dovbyk. L'azione più pericolosa arriva però dai greci, ancora con Velde, che sfrutta il crossi di Biel. Svilar è attento e devia il pallone sulla traversa grazie a un ottimo riflesso. All'82' c'è stato anche l'esordio di Dahl, ma la partita scivola lentamente verso la conclusione. Al termine del match ha parlato De Rossi, che ha commentato la prestazione: «È un passo avanti, sia di condi-zione sia di atteggiamento. Stiamo lavorando per passare senza difficoltà dal 4-3-3 al 4-2-3-1, così da cambiare a seconda dell'avversario». Il tecnico ha commentato anche il mercato: «Ho la fortuna di avere una società che fa investimenti di livello. So che arriveranno altri giocatori, perché vogliamo fare le cose fatte bene. C'è la volontà di ricostruire, quindi arriveranno un numero di calciatori maggiori rispetto a squadre come l'Inter, perché hanno meno da cambiare». Infine De Rossi ha parlato anche dei 9mila presenti allo stadio: «Sapevamo che ci sarebbe stata una risposta importante, anche gli acquisti hanno portato entusiasmo. Siamo contenti, ci man-cava giocare davanti ai nostri tifosi e non vediamo l'ora di farlo anche quando le partite conteranno tanto». La squadra si è subito diretta a Fiumicino dove si è imbarcata per l'Inghilterra, per l'ultima settimana di ritiro al St. George's Park. Partiran-no con qualche ora di ritardo invece Shomurodov e Dovbyk, in attesa dei visti dalle rispettive ambasciate.