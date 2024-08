De Rossi applaude Paulo: “Che storia emozionante”

"Una storia emozionante". E il bello deve ancora venire. Stasera Daniele De Rossi sarà il primo ad applaudire Paulo Dybala all'ingresso in campo all'Olimpico, compiaciuto come gli altri 67 mila che assieperanno gli spalti del suo no "rivoluzionario" ai milioni dell'Arabia Saudita. […] “I tifosi – le parole di Daniele De Rossi ieri in conferenza stampa – saranno con noi e lo sarebbero stati comunque. Hanno rinnovato in tantissimi (oltre 40 mila sia in campionato che nelle coppe, ndr.) prima che quello di Paulo diventasse un caso e sono rimasti al nostro fianco. La sua scelta ha scatenato tante reazioni perché ha rifiutato una cifra importante e nel mondo del calcio non è una cosa comune”.

(Gasport)