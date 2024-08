Danso ritorna al Lens, giallorossi su Djaló: poi assalto finale a Koné

La trattativa con il Milan per lo scambio Abraham-Saelemaekers, le telefonate in Germania per Koné, le visite mediche di Danso e la virata all'ultima curva, direttamente su Djaló. Se serviva un finale pirotecnico, la Roma ha deciso di non farsi mancare nulla.

[...] Danso via, dentro Djaló. I due difensori centrali erano stati a lungo in competizione, poi la Roma aveva deciso di affondare il colpo con il gigante austriaco, acquistato dal Lens in prestito con obbligo di riscatto (operazione totale da 22 milioni più 3 di bonus). Sbarcato a Roma lunedì, Danso non ha superato le visite mediche per un problema di idoneità fisica.

Visti i tempi stretti per la fine del mercato, la Roma ha quindi deciso di cambiare strategia. Con il Lens che ieri sera ha ufficializzato il ritorno del giocatore. [...]

E allora oggi la Roma dovrebbe chiudere Djaló dalla Juventus, con un prestito da un milione e un diritto di riscatto intorno agli 8-9. Un'operazione lastminute, proprio per rimediare alle difficoltà emerse con Danso. Poi, magari, se si riuscirà a piazzare anche Bove (in pole c'è l'Eintracht Francoforte, anche qui in prestito con diritto di riscatto) allora si potrà andare all'assalto di Emmanuel Koné, il centrocampista francese per cui il il Borussia Monchengladbach chiede 20 milioni di euro. Magari il budget messo in preventivo per Danso può essere girato proprio lì. Di certo, sarà una giornata calda anche oggi...

(gasport)