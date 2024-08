Danso è sempre più vicino: costa 23 milioni più 2 di bonus

E allora ora come cambierà il mercato della Roma? C’è da capirlo, perché a Trigoria avevano messo in preventivo sia il risparmio sull’ingaggio di Dybala, sia l’incasso del cartellino (anche se non a 3 milioni di euro). Ma è chiaro che la scelta di Dybala di restare sbaraglia il campo degli esterni d’attacco. [...] Nelle scorse ore ha preso prepotentemente piede la trattativa con il Lens per Kevin Danso, 25 anni, difensore centrale austriaco del club francese.Il giocatore ha già un accordo con la Roma, vuole venire a tutti i costi. Il prezzo? Ventitrè milioni di euro più 2 di bonus, quelli che il Lens aveva chiesto nei giorni scorsi anche all’Atalanta, prima che il club lombardo decidesse di virare su Becao.

(Gasport)