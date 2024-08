Danso coi lupi: la Roma cambia

Si può discutere (e si continuerà a farlo) quali fossero le priorità di mercato o se sia in atto una rivoluzione tattica in corsa per non aver raggiunto alcuni obiettivi. Una cosa però è certa: l'ingaggio di Danso è di quelli che sposta gli equilibri. La Roma mette a segno un grande colpo: si aggiudica quello che soltanto un anno fa è stato considerato il miglior difensore della Ligue 1. [...] Il costo complessivo dell'operazione (25 milioni) benché diluito con la formula del prestito con obbligo di riscatto è la fotografia della volontà della Roma di prenderlo. Per caratteristiche ad alcuni ricorda Rudiger [...] ma forse l'accostamento che si addice di più all'austriaco è con Kim, l'ex Napoli. [...]

Il suo arrivo regala più opzioni a De Rossi. Non solo nelle rotazioni ma soprattutto nella possibilità di passare in alcuni casi alla difesa a tre. [...] Il Lens infatti sia nell'ultimo triennio con Haise che nell'attuale stagione con il belga Still ha oscillato tra il 3-4-2-1 e il 3-4-3. [...] Non va dimenticato poi che Daniele è un discepolo di Spalletti e Lucio, nel suo ritorno a Roma, varò la difesa tre e mezzo con Rudiger spostato a destra. Ruolo che nella rosa attuale potrebbe fare Mancini. [...] Servirà effettuare delle prove tattiche [...] ma soprattutto se la mediana dovesse restare così, senza l'innesto di un centrocampista che possa regalare fisicità e un passo diverso (per intenderci, il Koné o Soumaré in questione), è una possibilità che non va scartata. [...]

(Il Messaggero)