Da Smalling a Karsdorp e Abraham, il club punta a risparmiare 21 milioni

Operazione risparmio. La politica della Roma è cambiata questa estate e ha portato ad un taglio netto del monte ingaggi. (...) Ma ancora non basta. Ci sono ancora degli esuberi da piazzare. Nella lista da giugno ci sono Abraham, Smalling, Karsdorp, Bove e Zalewski. Giocatori che alla Roma costano 12,5 milioni di euro netti all'anno. Purtroppo per loro non sono arrivare offerte concrete. Abraham aveva accettato la corte del Milan ma non ha mai affondato il colpo per lui. La sua uscita aiuterebbe Ghisolfi a completare il mercato giallorosso. Un discorso simile si può fare per Smalling. L'Arabia è unica che può prendere entrambi. Edoardo Bove è sulla lista dei sacrificabili, il club chiede 15 milioni per lui. Poi c'è Karsdorp. L'olandese ha uno stipendio importante da 2,2 milioni. E la Roma quest'anno pagherà un giocatore che non utilizzerà. E fuori dal progetto tecnico e dalla lista della Serie A. Ha rifiutato a luglio AEK Atene e Besiktas. (...) Piazzati Solbakken all'Empoli e Kumbulla all'Espanyol, resta in rosa Shomurodov. Dybala deciderà nelle prossime e in caso di partenza. Le priorità sono il difensore centrale e il terzino. (...)

(Il Messaggero)