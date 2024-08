Da Sheva in poi sono le mogli a decidere il destino dei big del calcio mondiale

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Quando la signora pesa più del marito, il trasferimento non è sempre garantito. In queste ore gli arabi fanno i conti con Oriana Sabatini - la signora Dybala - che non intende andare a vivere in Medio Oriente. Più di una Wags si è già lamentata del tipo di vita che fanno da quelle parti, il rischio è quello di una prigione dorata. La giovane argentina non è la prima, né sarà l'ultima consorte a influire sulle scelte del proprio marito spostando gli equilibri del calciomercato. La Roma nel 2006 arriva a un passo dall'acquisto di Andrji Shevchenko, ma quando la trattativa sembra essere in dirittura d'arrivo, irrompe sulla scena Kristen Pazik, ovvero la consorte del centravanti ucraino. La signora preferisce Londra a Roma, spinge il marito ad accettare la corte del Chelsea. L'esperienza dell'attaccante in Premier League si rivela un flop: del resto, mai nessuna al mondo aveva osato tanto: Londra meglio di Roma, roba da far rivoltare nella tomba anche Giulio Cesare.

Sulla sponda laziale, le bizze di Costance Eruzione vengono ricordate tutt'oggi: Connie è la moglie di Giorgio Chinaglia che fa la guerra al mondo, e talvolta a sé stesso; lei non sopporta i continui soprusi che riceve quotidianamente, alla fine sale sul primo aereo e torna a Boston. Nostalgia Chinaglia: Giorgio mal sopporta la lontananza dalla famiglia, e alla fine decide di raggiungere moglie e figli in America. A metà degli anni Settanta nel mondo del calcio fa notizia la moglie del tedesco Bernd Schuster; all'apparenza è un'avvenente biondina timorata di Dio, in realtà un carro armato contro cui è bene non andare: è lei che tratta l'ingaggio del marito, è lei che sceglie la squadra, è lei che decide in quale città andare a vivere.

Non tutti i club danno udienza alle mogli dei giocatori, tantomeno assecondando i loro capricci: l'Avvocato amava lo charme francese, ma Lady Zidane gli stava decisamente sul gozzo: Veronique non ama Torino, la trova grigia e deprimente, il trasferimento a Madrid porta la sua firma. Più o meno nello stesso periodo, un altro Pallone d'Oro ha le valigie pronte; Roberto Baggio alla Reggina? Neanche per idea, la signora Andreina sceglie la squadra più vicina a Caldogno. I calciatori indossano i calzoncini e le mogli...i pantaloni: dentro casa comandano loro. E' il caso di Balzaretti che da Palermo sarebbe dovuto andare al Napoli: c'è tutto, l'accordo tra i due club e anche quello tra il giocatore e il ds Bigon. L'unica che non è d'accordo è Eleonora Abbagnato che danza sulle punte ma che sa entrare anche a gamba tesa: niente Napoli, si va alla Roma. Lo scorso anno, la moglie dell'attuale portiere della Fiorentina De Gea bloccò il trasferimento del marito all'Al Nassr, così come la moglie del polacco Zielinski che si sarebbe dovuto trasferire all'Al-Ahli.