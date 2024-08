Da Pietralata si alza la protesta delle periferie

[...] Pensando alla prossima tornata elettorale, l'attuale amministrazione capitolina procede con il progetto dello stadio dell'As Roma a Pietralata, dopo aver escluso il quartiere da un dibattito reale perché "gli abitanti dei quartieri popolari sono lì per fare massa, fare corpo, ma non per partecipare all'elaborazione di un progetto politico". [...] A oggi sono quattro mesi che il coordinamento romano blocca i lavori per salvaguardare 14 ettari di bosco urbano costellato di allori, robine e querce, ma anche di cardi, mandorli e ligustri.

"Alle prime voci sulla costruzione dello stadio, pur essendo allarmati, ritenevamo talmente assurda un'operazione del genere da non crederci perché chi conosce la zona sa che è già congestionata dagli abitanti del quartiere", [...] racconta Simona Tocci del coordinamento "Sì al Parco - No allo Stadio". [...] Il coordinamento, nato a ottobre 2022, dichiara: "In questa città abbiamo bisogno che la nostra vita sia semplificata, che ci venga permesso di mantenere la nostra dignità e che sia prospettato un futuro". [...] "A Roma quasi ogni giorno c'è un incendio e quasi ogni municipio ha una vertenza in corso contro quest'amministrazione", nota Simona. Sono lotte ecologiste, sanitarie e abitative estremamente interconnesse e dipendenti tra loro. [...]

(Espresso)